Brolo – Scaffidi Lallaro: Laccoto “dichiara guerra” ai cani, sanzioni fino a 500 euro

Nel silenzio di tutti dal 4 giugno scorso, con propria ordinanza N.34, il sindaco Laccoto ha vietato l’accesso ai cani nelle principali ville e giardini comunali. Pena una sanzione fino a 500 euro (“fatte salve eventuali responsabilità penali”!!)

Tralascio l’aspetto giuridico di questo provvedimento, che a mio modo di vedere ha numerose carenze in termini di legittimità , essendo un’ordinanza sindacale scaturente da problematiche di natura igienico sanitaria e che quindi avrebbe dovuto avere una motivazione molto più dettagliata e comunque una durata limitata nel tempo.

Ma a prescindere da ciò ritengo che sia sbagliato adottare atti discriminatori e generalizzati verso tutti i cittadini possessori di cani. Perché a fronte di qualche padrone maleducato vi è sicuramente una grande maggioranza rispettosa, educata e con grande senso civico.

Ovviamente il problema della sporcizia causata dalle deiezioni canine sicuramente esiste e indubbiamente qualche episodio sarà avvenuto anche nelle villette in questione, ma posso affermare con certezza assoluta che, in quegli spazi pubblici, la stragrande maggioranza di episodi di incuria, inciviltà e sporcizia li ho sempre visti compiere, e li ho anche spesso foto documentati e denunciati pubblicamente, a soggetti a “2 ZAMPE”.

Piuttosto, volendo adottare un provvedimento del genere, avrei introdotto regole precise (vedi ad esempio ingresso con cane al guinzaglio e eventualmente con museruola, a seconda della tipologia di razza) e sanzioni severe verso chi non rispetta tali regole.

Come disse il Mahatma Gandhi: “La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali”.

Il Consigliere Comunale – Scaffidi Gaetano