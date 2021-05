Brolo – Domenica 23 maggio il presidente della Regione inaugura il centro vaccinale

Il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci inaugurerà domenica, 23 maggio alle ore 17, il centro vaccinale di Brolo allestito nell’area del Palatenda di Piazza Annunziatella.

“La presenza a Brolo del governatore Musumeci – afferma il Sindaco, on. Giuseppe Laccoto – è un segnale importante, significativo dell’emergenza che stiamo vivendo da oltre un anno. La campagna vaccinale che ha l’obiettivo dell’auspicato ritorno alla normalità va perseguito tutti insieme, unendo sforzi, capacità e competenze”.

Il Sindaco Laccoto ringrazia il Commissario per l’emergenza Covid dell’Asp di Messina, Alberto Firenze, il direttore generale dell’Asp dott. Bernardo Alagna, la Protezione Civile Regionale, le autorità sanitarie e l’intera struttura commissariale che si è impegnata per la realizzazione del centro vaccinale.

“L’hub di Piazza Annunziatella sarà riferimento dell’intero comprensorio – afferma il Sindaco Laccoto. Incrementare i centri vaccinali anche nelle province significa divulgare il messaggio dell’importanza della vaccinazione ed avvicinare i vaccini alla popolazione, anche nella prospettiva di trascorrere un’estate serena e in assoluta sicurezza. Brolo – conclude l’on. Laccoto – darà il suo contributo con entusiasmo e determinazione in questa battaglia decisiva per il futuro di tutti”.

Il centro vaccinale di Piazza Annunziatella, in un’area di mille metri quadri, può contare complessivamente su 8 postazioni, oltre alle zone di attesa, gli ambulatori e gli spogliatoi.

Nei giorni di sabato e domenica le vaccinazioni saranno dedicate agli over 80 e ai loro accompagnatori maggiorenni, non necessariamente uniti da vincolo di parentela, nell’ambito dell’iniziativa della Regione Siciliana “Proteggi te e i nonni” per dare un ulteriore impulso alla campagna vaccinale.