Brolo risparmia oltre 200mila euro: il Giudice del Lavoro annulla sette cartelle di pagamento

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe D’Agostino, ha recentemente accolto il ricorso del Comune di Brolo contro l’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. La decisione, emessa lo scorso 17 marzo, ha portato all’annullamento di sette cartelle di pagamento relative al periodo che va dal 2007 al 2014 per un totale complessivo di oltre 200mila euro.

La sentenza ha fatto molto piacere all’Amministrazione Comunale, che ha espresso il proprio apprezzamento per l’esito positivo della controversia giudiziaria: “È un altro passaggio significativo del percorso che sin dal giorno del nostro insediamento abbiamo affrontato per giungere al risanamento e alla normalizzazione economico-finanziaria del Comune”, hanno commentato il Sindaco Giuseppe Laccoto e il Vicesindaco Carmelo Ziino.

Il Comune di Brolo ha ottenuto una vittoria importante che conferma il lavoro condotto finora dall’Amministrazione, finalizzato al risanamento economico e finanziario del territorio. In particolare, il Sindaco e il Vicesindaco hanno sottolineato come il lavoro fin qui svolto abbia permesso di ottenere risparmi consistenti per oltre un milione e mezzo di euro, sia nel settore degli espropri che in relazione al contenzioso sin qui definito.

La sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rappresenta un risultato positivo per il Comune di Brolo, che potrà beneficiare di un risparmio economico significativo e proseguire il proprio percorso di risanamento finanziario.

© Riproduzione riservata.