Brolo – Ripartizione di generi alimentari da parte della Caritas parrocchiale

In questo momento di crisi, difficoltà e sofferenza che colpisce il mondo intero a causa del Coronavirus, una lodevole iniziativa è stata attuata dai consiglieri del gruppo di maggioranza consiliare, i quali, dedicano un gesto di solidarietà al le famiglie di Brolo che si trovano in difficoltà , con la ripartizione di generi alimentari di prima necessità , alla cui assegnazione a chi ha immediate esigenze e bisogno, provvederà la Caritas parrocchiale impegnata sul territorio con sede presso la parrocchia di Brolo coordinata dal parroco Don Enzo Caruso.

Il capogruppo della maggioranza, Cono Condipodero, dichiara: “In certi momenti nella vita c’è più gioia nel dare che nel ricevere. “Oggi, non è il tempo delle medaglie, ma della solidarietà e dell’unione. Ed è in questi momenti che si vede anche la forza di una comunità ”.

Per questo motivo, i consiglieri del gruppo di maggioranza che mi onoro di rappresentare abbiamo deciso all’unanimità insieme al presidente del consiglio di dare un nostro piccolo contributo alla comunità brolese tramite la Caritas diocesana ai nuclei familiari più disagiati, donando un sorriso, sostegno e conforto in questo particolare momento. In questa difficile occasione, piace ricordare Martin Luther King: “Nessuno è responsabile per la situazione che stiamo vivendo, ma lo potremmo diventare se non facessimo nulla per cambiarla. Noi tutti, assieme, lo possiamo fare attenendoci a far valere le intimazioni che ci vengono suggerite dagli esperti virologi ed epidemiologi restando in casa.

Forza Brolo, con il nostro impegno e sacrifici ce la faremo a tirarci fuori da questa tragedia.

I consiglieri di maggioranza

Cono Condipodero – Linda Piscioneri – Piero Faustino – Domenico Magistro – Basilio Murabito – Nunziatina Decimo – Manuel Agnello – Nino Bonina