Brolo rinnova l’iniziativa “A Natale… facciamo i buoni”, 700 buoni acquisto

L’Amministrazione comunale di Brolo ha rinnovato anche per il periodo natalizio l’iniziativa “A Natale… facciamo i buoni”, un progetto avviato da diversi anni e realizzato in collaborazione con le scuole e con il tessuto commerciale locale. L’attività si inserisce nel quadro delle azioni di sostegno alle famiglie e di valorizzazione delle attività di prossimità presenti sul territorio comunale.

Il sindaco Giuseppe Laccoto, insieme al vicesindaco Carmelo Ziino e agli assessori alla Pubblica istruzione e ai Servizi sociali, Cono Condipodero e Tina Fioravanti, ha provveduto alla consegna di circa 700 buoni acquisto. I titoli sono stati affidati alla dirigente scolastica Maria Pina Da Campo e alla docente vicaria Marina Stancampiano e sono destinati agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

I buoni potranno essere spesi negli esercizi commerciali di Brolo che hanno aderito all’iniziativa e che espongono l’adesivo identificativo fornito dal Comune. L’obiettivo è favorire l’utilizzo dei negozi locali nel periodo delle festività, sostenendo allo stesso tempo le famiglie e il commercio cittadino.

«Negli anni questa iniziativa è diventata un momento simbolico molto sentito», ha dichiarato il sindaco Laccoto, sottolineando che l’iniziativa «unisce l’attenzione sociale verso bambini e famiglie al sostegno delle attività locali». Secondo il vicesindaco Ziino, «la riproposizione del progetto è legata ai risultati positivi già ottenuti», evidenziando il valore della collaborazione tra istituzioni, famiglie e operatori economici. L’assessore Condipodero ha infine ricordato che il buono acquisto «ha un duplice obiettivo: offrire un segno di attenzione agli studenti e incentivare gli acquisti nei negozi di Brolo».

