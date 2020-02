Brolo – Ricciardello: “Lallaro non può insegnare nulla a nessuno”

“Non accetto come assessore al decoro urbano nessuna critica che ha il sapore della speculazione politica, specialmente se provengono dal consigliere Scaffidi.¬†Dalle cose che scrive, dalla veemenza utilizzata, si nota che ha mal digerito, nonostante il tempo passato, la cocente sconfitta elettorale.

Il consigliere Scaffidi parla come se non fosse stato lui ad amministrare questo paese negli ultimi cinque anni.

Un paese messo in ginocchio dal suo modo di amministrare al pari di quello superficiale della “sua” amministrazione. Non si sono mai occupati del decoro urbano, nel nulla del loro agire, manco il minimo indispensabile, ed il paese aveva ville che sembravano giungle e non gioiellini come quelli che i cittadini brolesi oggi vivono quotidianamente.

Noi abbiamo ripreso un paese che era sotto questo profilo allo sbando. E quini lui РScaffidi Gaetano Lallaro Рnon può salire in cattedra oggi e non può insegnare nulla a nessuno. I disastri che con una pessima gestione del suo assessorato ha causato sono sotto gli occhi di tutti. E qui mi fermo, aggiungendo solo che anche sul ricovero delle barche e sulla viabilità quella amministrazione ha grandi responsabilità.

Non accetto quindi come assessore al decoro urbano alcuna critica da quella parte. Su quanto detto oggi da Scaffidi in merito ai danneggiamenti notturni, posso rassicurare i cittadini, e non certamente lui, che la polizia municipale e i carabinieri da tempo erano e sono stati allertati.

Piazza Verdi al parti di altri luoghi del paese sono zone monitorate e controllate da queste Forze dell’Ordine.

Non abbiamo mai sottovalutato questi episodi e l’investimento che stiamo effettuando con le nuove telecamere di vigilanza testimonia l’importanza che diamo all’ordine pubblico ed alla sicurezza dei cittadini.

Brolo √® pi√Ļ bella anche se √® pi√Ļ tranquilla e vivibile.”

Nuccio Ricciardello Assessore Comune di Brolo