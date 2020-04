Brolo – Realizzato video con la nuova versione del canto“L’infinito desiderio di Dio”

In questo periodo di sofferenza e timore, a causa del coronavirus, che è anche una prova per tutti noi, dove non è possibile partecipare in Chiesa alle celebrazioni eucaristiche, si sta riscoprendo il desiderio più profondo dell’uomo, il desiderio di Dio. Proprio in questi giorni è stato completato il video con la nuova versione del canto: “L’infinito desiderio di Dio”, un video splendido, realizzato dalla bravissima Gabriella Di Carlo di Vasto (Chieti), con le stupende immagini curate da Alfina Sciacca, due eccellenze nel campo dei video religiosi, conosciute in Italia e nel mondo. Il brano, dolce e intenso, che suscita emozioni profonde a chi l’ascolta, è interpretato da Fiorella Barnabei di Roseto degli Abruzzi (Teramo). La brava cantante rosetana, dotata di una splendida voce, ha al suo attivo l’incisione di numerosi brani, anche a tema religioso. L’autore del testo è il Poeta Rosario La Greca di Brolo, la musica è del M° Giuseppe Faranda.

Prosegue la collaborazione tra il Poeta brolese e la brava cantante rosetana, con la realizzazione di numerosi brani, che hanno ricevuto grandi apprezzamenti sia di pubblico, che di critica.

Rosario La Greca