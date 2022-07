Brolo – Proseguono gli interventi di riqualificazione urbana

Un’attività intensa di riqualificazione di aree e spazi urbani quella intrapresa sin dall’insediamento dall’Amministrazione Comunale di Brolo e che prosegue anche in questi giorni di inizio estate. Gli ultimi interventi in ordine di tempo riguardano l’inizio dei lavori per la realizzazione della rotonda lungo la via Ferrara, in una parte di territorio nevralgica per il transito di mezzi verso lo svincolo autostradale o verso la zona di insediamento artigianale e industriale di contrada Sirò. Si è concluso, poi, l’intervento di riqualificazione dell’aiuola nei pressi dello svincolo autostradale intrapreso grazie ad una iniziativa di un’azienda privata che, per il tramite dell’Amministrazione, ha ottenuto l’autorizzazione del Consorzio Autostrade Siciliane.

Ultimata anche la riqualificazione dell’area antistante la scuola di via Roma, come naturale prosecuzione dell’intervento eseguito nella villa comunale che dopo diversi anni è tornata ad essere luogo frequentato dalle famiglie.

“Da subito abbiamo intrapreso iniziative mirate rivolte da un lato a sanare situazioni di degrado e, dall’altro, a restituire o migliorare la fruibilità di ville, piazze e spazi urbani di Brolo – dichiara il sindaco Giuseppe Laccoto. Crediamo che siano interventi che qualifichino l’attività di una Amministrazione e contribuiscano ad accrescere la vivibilità della nostra città ”.