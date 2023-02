Brolo – Prima edizione sperimentale dell’iniziativa “Più leggo più penso”

L’amministrazione comunale di Brolo lancia l’iniziativa “Più leggo più penso” per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune. L’obiettivo della campagna è quello di incentivare i giovani studenti alla lettura, migliorare il loro percorso formativo e far diventare l’ambiente della biblioteca comunale molto amato e fruibile. La campagna, promossa in sinergia con l’assessorato alla Biblioteca e alla Pubblica Istruzione e coordinata dall’assessore Cono Condipodero (nella foto), avrà luogo dal 1° marzo al 30 giugno 2023.

Gli studenti coinvolti nella campagna riceveranno una tessera sulla quale verranno registrati i titoli dei libri che avranno letto, ogni volta che richiederanno un libro in prestito alla biblioteca. Alla fine della campagna, i primi 8 studenti che avranno letto più libri saranno premiati dall’amministrazione comunale come i migliori lettori del Comune di Brolo. La campagna è stata accolta con interesse e disponibilità dal dirigente scolastico Giacomo Arena, dal corpo docente e dalle istituzioni culturali territoriali.

L’iniziativa rappresenta un importante impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere la cultura e la formazione dei giovani studenti. La campagna “Più leggo più penso” rappresenta un’occasione unica per gli studenti di Brolo di approfondire le proprie conoscenze attraverso la lettura di libri e di accedere a una vasta gamma di materiali e risorse disponibili nella biblioteca comunale.

La premiazione avverrà durante l’annuale cerimonia di premiazione degli studenti centisti e i vincitori riceveranno una targa ricordo.

Inoltre, durante la cerimonia di premiazione, i vincitori faranno una breve esposizione del libro che maggiormente li ha attratti. La partecipazione alla Reading Challenge è semplice: dal 1° marzo 2023 basterà leggere, leggere e ancora leggere e, se si vuole, condividere le proprie letture sulla pagina Facebook del Comune di Brolo – Biblioteca Comunale.

In un’epoca in cui la tecnologia sembra prendere sempre più il sopravvento sulle attività culturali, iniziative come “Più leggo più penso” diventano fondamentali per incentivare la lettura tra i giovani e far loro scoprire il piacere della conoscenza attraverso i libri.