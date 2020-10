Brolo – Prevenzione tumore al seno, il castello si tingerà simbolicamente di “Rosa”

Si rinnova pure quest’anno l’interessante iniziativa della “Camminata della Solidarietà ” organizzata dall’Assessorato comunale ai Servizi Sociali, coordinato da Tina Fioravanti in sinergia con l’Associazione “Vivere la Speranza Paola Fricano”.

“Alla manifestazione, ci comunica l’assessore Fioravanti, abbiamo aderito con vivo piacere a seguito della richiesta pervenutoci dall’Anci e dall’AIRC.

Oggi, purtroppo, sentiamo parlare spesso di questa grave patologia, quindi, ritengo opportuno che l’obiettivo primario dell’iniziativa debba essere quello di sensibilizzare le donne, giovani e meno giovani alla prevenzione del tumore al seno, e quindi, di come anticipare il problema per affrontarlo e poterlo sconfiggere”. “La camminata”, è prevista per sabato 10 ottobre alle ore 16,30, con partenza da piazza Merenda e si concluderà in piazza Roma.

A causa dell’emergenza Covid-19 il percorso sarà più breve rispetto all’anno scorso. I partecipanti, percorreranno solo alcune vie del centro storico del paese che per l’occasione anche il duecentesco castello medievale si tingerà simbolicamente di “Rosa”, e vi resterà per una settimana per richiamare e sensibilizzare le donne alla prevenzione.Â

La significativa e suggestiva fascia di luce vuole significare anche l’adesione del Comune di Brolo alla campagna del “Nastro Rosa”. Un segnale forte di sostegno e di vicinanza a tutte quelle donne che hanno affrontato o stanno affrontando la malattia.