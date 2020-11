Stamattina ho effettuato un tampone rapido e adesso ho ricevuto l’esito positivo. Voglio rassicurare tutti sul fatto che sto bene: non ho sintomi e rimarrò in isolamento domiciliare in attesa di eseguire il tampone molecolare.

Continuerò a seguire da casa l’attività amministrativa e vi terrò costantemente aggiornati. Grazie a tutti e a presto!

Giuseppe Laccoto – Sindaco di Brolo