Brolo – Piantato un melograno nella Giornata Mondiale contro il cancro infantile

Per il terzo anno, il Comune di Brolo ha aderito alla Giornata Mondiale contro il cancro infantile. L’obiettivo è sensibilizzare le Istituzioni e l’opinione pubblica sui tumori infantili ed esprimere sostegno a bambini e adolescenti che combattono una lunga battaglia contro il cancro, ai guariti, alle famiglie, e ai loro caregivers. Un albero di melograno, pianta simbolo della manifestazione, è stato messo a dimora nella villetta di via Mazzini, dopo che nelle prime due edizioni i melograni erano stati piantati nella Villa Comunale e in piazza Verdi.

All’evento, organizzato dall’Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con l’associazione “Vivere la Speranza di Paola Fricano” presieduta da Matteo De Simone, hanno preso parte Gaspare Bertino, componente dell’associazione, la pediatra Mimma Repici, il parroco Enzo Caruso e le suore della Congregazione delle Figlie dell’Oratorio.

“Come recita lo slogan dell’iniziativa, anche Brolo vuole dare radici alla speranza – afferma l’Assessore Tina Fioravanti. E’ senz’altro un momento simbolico, ma è un modo per informare e coinvolgere su un tema molto delicato, mostrare vicinanza e solidarietà a tutti i bambini, gli adolescenti che combattono il cancro insieme alle loro famiglie. In un periodo storico purtroppo caratterizzato dal distanziamento, vogliamo dimostrare ascolto e accoglienza”.