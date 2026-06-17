Brolo ottiene oltre 41 mila euro per spiagge accessibili e sicure

Il Comune di Brolo ha ottenuto dalla Regione Siciliana finanziamenti per un importo complessivo superiore a 41 mila euro destinati al miglioramento delle spiagge libere e dei servizi collegati alla fruizione del litorale. L’ente rientra tra gli 81 comuni siciliani ammessi ai contributi regionali finalizzati alla riqualificazione delle aree costiere, all’innalzamento degli standard di sicurezza e all’incremento dell’accessibilità.

Nel dettaglio, una quota pari a 32.597 euro sarà impiegata per interventi rivolti all’eliminazione delle barriere architettoniche e al rafforzamento delle condizioni di accesso al mare per le persone con disabilità. Ulteriori 9.084 euro saranno invece destinati alle attività di pulizia, manutenzione e tutela del demanio marittimo.

L’iniziativa punta a favorire una fruizione più agevole e sicura delle aree balneari, migliorando i servizi disponibili per residenti e visitatori e rendendo più accessibili gli ingressi alla spiaggia.

Il sindaco Giuseppe Laccoto ha attribuito il risultato all’attività di programmazione dell’amministrazione e al lavoro svolto dagli uffici comunali, con il supporto tecnico dell’assessore Amedeo Arasi. “Questi interventi – ha affermato – rientrano in una pianificazione più ampia dedicata alla valorizzazione della costa e si affiancano alle opere di riqualificazione che stanno interessando il lungomare cittadino”.

L’assessore all’Ambiente Linda Piscioneri ha evidenziato come le risorse ottenute consentiranno di rafforzare le attività di cura e manutenzione delle spiagge, nell’ambito del percorso intrapreso dall’ente per il conseguimento della Bandiera Blu. “Il litorale rappresenta una risorsa strategica per il territorio e necessita di interventi costanti di tutela e valorizzazione”, ha dichiarato.

Sul fronte dell’inclusione sociale, l’assessore ai Servizi Sociali Tina Fioravanti ha ricordato l’esperienza maturata dal Comune con la spiaggia attrezzata per persone con disabilità. “Il nuovo contributo regionale consentirà di migliorare ulteriormente strutture e servizi, favorendo una piena fruizione del mare in condizioni di autonomia e sicurezza”, ha spiegato.

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