Brolo – Oltre: “A proposito di Commercio….è meglio non parlarne? …Sembrerebbe di si!”

Invece noi crediamo che è un argomento che va trattato e pure con grande urgenza!

Premettiamo che certamente un amministrazione comunale non ha la bacchetta magica ed una insediata da soli 6 mesi ancor meno…ed inoltre ci sono tante variabili da considerare.

Ma se il buongiorno si vede dal mattino…qui s’intravedono solo grosse nubi e si odono tuoni che nulla di buono lasciano presagire!

L’inizio del 2020 ha visto la chiusura di diverse attività , alcune per “motivi fisiologici” in quanto i proprietari vanno in pensione ed i figli hanno fatto – buon per loro – scelte lavorative differenti, altre perché “crollate” sotto il peso della “crisi”.

Ci sono attività che “tirano” ed altre meno, ci sono affitti da pagare e gli investimenti fatti spesso non hanno reso quello che si sperava, ecc. ecc., ma sicuramente nessuno può affermare, almeno che non menta sapendo di mentire, che il comparto commerciale Brolese gode di buona salute.

E di certo non giova ripetersi il detto “mal comune mezzo gaudio” considerando tutto un comparto zonale, comprensoriale, regionale che batte la fiacca ed ha difficoltà a chiudere il mese.

I commercianti, Qui, sono in apnea e lo sono da tempo.

Ci rammenta Antonio Scaffidi Mancosale: “…l’avevamo detto in campagna elettorale, e non solo noi ma tutti gli schieramenti, sia quelli che avevano proposto incontri con i commercianti dove si sono ascoltate, sciorinate in libertà , le solite proposte demagogiche, centro storico, isola pedonale ecc ecc., sia chi, come il nostro gruppo, voleva mettere in campo azioni concrete, azioni di marketing territoriale, local marketing, formazione e promozione, insomma proposte che miravano da un lato a far arrivare gente a Brolo dall’altro a far rimanere i Brolesi a Brolo. Tutti avevamo segnalato lo stato di cattiva salute in cui versava il commercio brolese.

Purtroppo la demagogia ha vinto con le sue “idee” che sapevano di stantio ed oggi dopo i primi 6 mesi di amministrazione ci troviamo con eventi e iniziative che ci riportano indietro al 2012, esattamente, ci riportano alla tanto bistrattata amministrazione MESSINA…stessi programmi, stesse manifestazioni, tutte copiate con impegno, tutte ottime e riuscite iniziative, ma datate!”.

Ora figuriamoci se e’- giusto, giusto – il nostro gruppo a parlarne male, ma, per onesta intellettuale, dobbiamo dirlo iniziative francamente non più al passo dei tempi, spente, senza mordente, senza guizzi, almeno se l’obiettivo è – come lo era al tempo – quello di far venire gente a Brolo, perché se l’obiettivo fosse quello di divertirci tra di noi queste iniziative vanno benissimo, ma per il resto servono idee che attraggano, che innovino, che emozionino, che diano, anzi suonino, la carica.

Servono nuovi input, al passo con i tempi, con le nuove tecnologie e metodologie, che portino innovazione anche nel modo di comunicare e su questo tasto l’amministrazione ha pecche evidenti imbrigliata in vecchie logiche dove il massimo obiettivo è il trafiletto sul quotidiano cartaceo locale.

Allora, invece di lanciare strali contro chi scrive e pubblica notizie sacrosante sullo stato del commercio Brolese, l’assessore Ziino e il Sindaco Laccoto, si facciano promotori di un momento di riflessione collettiva, mettendo da parte il “sappiamo tutto noi”, riunendo attorno ad un tavolo associazioni, movimenti, commercianti, imprenditori e tecnici, con umiltà , ascoltando senza preconcetti, imparando anche loro.

Un occasione di dialogo tra uomini di buona volontà per studiare tutti assieme come uscire da questa spirale negativa, Noi, ancora una volta, vi offriamo spunti di riflessione, senza primogeniture, vi offriamo l’ennesima via, tra qualche mese non potrete di certo continuare a dire che è colpa di quelli di prima…!

OLTRE si può