Brolo – Oltre: “Adeguatezza e salubrità luoghi di lavoro …diritto irrinunciabile!”

In questi giorni ci siamo recati più volte, per motivi connessi alle nostre attività professionali e/o personali ci teniamo a precisarlo, nei locali destinati al servizio tributi del Comune di Brolo e più precisamente in quelli destinati all’ufficio T.A.R.I., sarà stato il susseguirsi a breve distanza delle nostre “visite” in questi uffici, sarà stato lo “sguardo più critico” che abbiamo potuto posare sugli ambienti aspettando il nostro turno…o più probabilmente sarà stata l’evidenza inconfutabile dello stato di fatto dei luoghi, comunque sia ci siamo resi conto che questi locali, ma soprattutto l’ufficio suddetto, sono assolutamente inadatti, a nostro modesto parere, ad ospitare delle attività lavorative.

Non bisogna essere dei profondi conoscitori della normativa vigente in materia (Titolo II, capo I, artt. 63-65 e l’Allegato IV del D.lgs 81/08) per rendersi conto che qualcosa in quell’ufficio, dal punto di vista delle condizioni lavorative non funziona…scarso ricambio d’aria testimoniato da un persistenza di odori forti, totale assenza di illuminazione naturale – su quella artificiale sorvoliamo – e, dulcis in fundo, evidenti segni di umidità di risalita sui muri con annessi fenomeni di muffe parietali e distacchi consistenti di strati d’intonaco…se questo vi sembra poco per giungere alle nostre stesse conclusioni…!

Ora noi per primi siamo convinti sostenitori della polita di riduzione dei costi fondamentale per un ente virtuoso…ma, sicuramente, non a discapito della salute dei dipendenti costretti ad esercitare le loro mansioni lavorative in quegli ambienti, perché se ha dato “fastidio” a noi, che abbiamo sostato per pochi minuti in quegli ambienti, figuriamoci gli “effetti” su chi ci passa almeno 8 ore al giorno!

Quindi, sicuri che questa situazione non sarà sfuggita alla attenta sorveglianza di chi di dovere (sigh…), speriamo che si intervenga rapidamente per sanare la situazione e mettere i dipendenti nelle miglior condizioni possibili per svolgere il loro lavoro, perché se si chiede la massima disponibilità e solerzia ai propri dipendenti bisogna almeno garantire loro la possibilità di darli nelle adeguate condizioni!

