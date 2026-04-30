Brolo, nuova autobotte da 6.000 litri per la Protezione Civile

Brolo si dota di una nuova autobotte da 6.000 litri, destinata a rafforzare le attività di Protezione civile e i servizi di supporto alla collettività. Il mezzo è stato acquisito attraverso un finanziamento complessivo di 164 mila euro e rappresenta un ulteriore intervento per il potenziamento delle capacità operative dell’ente.

Il veicolo, di recente produzione, è abilitato al trasporto di acqua potabile e presenta soluzioni tecniche progettate per affrontare situazioni emergenziali. Tra le principali caratteristiche figura una barra frontale per l’irrigazione stradale e la riduzione delle polveri, azionata pneumaticamente dalla cabina di guida, utile nelle attività di pulizia e nelle operazioni in contesti critici.

L’autobotte è inoltre equipaggiata con una pompa centrifuga autoadescante, con una portata fino a 500 litri al minuto, che consente rapide operazioni di carico e scarico. A completare la dotazione, un naspo posteriore con tubo da 30 metri e lancia antincendio, destinato agli interventi iniziali in caso di incendi o emergenze analoghe.

Tra gli ulteriori dispositivi presenti, una telecamera posteriore con monitor in cabina e sistemi di sicurezza aggiornati, oltre a configurazioni che permettono il prelievo da idrante, lo scarico a gravità, il travaso tramite pompa e il lavaggio delle strade.

“Con la consegna di questa nuova autobotte – dichiara il sindaco Giuseppe Laccoto – il Comune di Brolo compie un ulteriore passo in avanti nel rafforzamento del sistema di Protezione civile e nella capacità di risposta alle emergenze. Si tratta di un mezzo moderno, efficiente e dotato di tecnologie avanzate, che sarà al servizio della sicurezza dei cittadini e della tutela del territorio. Questo investimento, reso possibile grazie a un finanziamento di 164 mila euro, conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso la prevenzione, la gestione delle criticità e la salvaguardia della comunità.” L’arrivo del mezzo si inserisce nel recente ampliamento del parco veicoli comunale, che nelle scorse settimane ha visto l’introduzione di ulteriori mezzi operativi, tra cui una motoape, un camion con cassone ribaltabile, un escavatore e due autovetture.

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