Brolo, muore il 17enne Loris Incognito ferito nello scontro a Ponte Naso

La comunità di Brolo e dei territori vicini ha appreso con profondo rammarico la notizia della morte di Loris Incognito, il diciassettenne coinvolto nel grave incidente verificatosi giovedì sera lungo la Strada provinciale 146, in località Ponte Naso. Il giovane, passeggero di una Mini Cooper entrata in collisione con una Peugeot 208, era stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina in condizioni critiche e già in stato di coma. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari e un’operazione chirurgica d’urgenza eseguita all’addome, il quadro clinico si è rivelato irreversibile e il decesso è sopraggiunto nel tardo pomeriggio del 22 novembre.

Incognito frequentava l’Istituto Tecnico “Merendino” di Capo d’Orlando ed era conosciuto in diversi comuni dell’area nebroidea. Numerosi compagni, docenti e amici hanno espresso vicinanza alla famiglia, ricordando il ragazzo e la sua passione per le moto.

La dirigente scolastica del Merendino, Maria Ricciardello, ha diffuso un messaggio di cordoglio in cui si legge: “La notizia della tragica morte di Loris, il cordoglio di tutta la comunità scolastica del Merendino, l’immagine del suo banco vuoto nell’aula in cui oggi i suoi compagni si aggiravano smarriti e il pensiero alla sua famiglia, duramente colpita dalla perdita, rendono questo giorno il più triste tra tutti quelli trascorsi al Merendino”. La dirigente ha aggiunto: “Non troviamo le parole per esprimere la nostra profonda tristezza, ma speriamo che la fede possa essere un conforto e una guida in questo momento di dolore. Loris, riposa in pace e continua a sorridere tra gli angeli. Il tuo ricordo rimarrà sempre vivo al Merendino”.

Resta in condizioni molto gravi l’altro giovane coinvolto nell’incidente, un diciottenne che si trovava alla guida della Mini Cooper, attualmente ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Messina. I due ragazzi erano legati da un rapporto di amicizia.

