Brolo, mostra fotografica dedicata al Maestro Antonino Speziale

L’Associazione Semplice…MENTE Insieme Odv promuove una mostra fotografica dedicata al Maestro Antonino Speziale, in programma il 14 marzo 2026 alle ore 16.30 presso la Sala Rita Atria di Brolo, in via Marina 62. L’iniziativa intende ripercorrere la figura e l’impegno educativo dell’insegnante, ricordato per la sua attività nel campo della formazione e per il contributo umano e professionale offerto alla comunità.

L’esposizione propone un itinerario attraverso materiali documentali, immagini e oggetti personali che illustrano il percorso scolastico, familiare e sociale del Maestro. Il progetto espositivo mira a ricostruire l’esperienza educativa di Speziale, evidenziando il suo metodo didattico e il rapporto instaurato con studenti e contesto sociale, nonché l’impegno nella trasmissione di valori legati alla crescita personale e alla speranza.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, l’iniziativa rappresenta un momento di incontro e di memoria condivisa, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere più da vicino la storia e l’attività dell’insegnante attraverso testimonianze visive e documentali. Il percorso espositivo intende inoltre valorizzare il ruolo della scuola come spazio di formazione e sviluppo umano.

L’evento si svolge con il patrocinio gratuito del Comune di Brolo e vede la collaborazione del gruppo culturale Ali di carta e dell’Istituto Merendino, indirizzo Alberghiero. La mostra si inserisce nel quadro delle attività culturali promosse sul territorio, con l’obiettivo di valorizzare figure che hanno contribuito alla crescita educativa e sociale della comunità locale.

