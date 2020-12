Brolo – Lallaro, la maggioranza approva il piano TARI 2020, costi e tariffe in aumento

Questa mattina, nell’ultimo giorno utile, il consiglio comunale ha votato (con i voti della sola maggioranza consigliare) il piano finanziario Tari 2020.

La cosa inconcepibile di questo piano finanziario è che nonostante per 3 mesi la stragrande maggioranza della attività commerciali brolesi sia rimasta chiusa, o parzialmente chiusa, il costo del servizio (che grava su tutti gli utenti brolesi) non solo non ha avuto, come sarebbe stato logico attendersi, una consistente diminuzione (meno rifiuti da conferire, meno lavoro degli operai, meno trasporto in discarica) ma addirittura si è avuto un aggravio del costo, nell’ordine di 14 mila euro in più rispetto al 2019.

Basti pensare che l’utilizzo della spazzatrice ci è costata 133 mila euro. Ma in giro non se ne vede una da mesi.

Di detrazioni per le attività commerciali al momento non c’è traccia. Solamente promesse, per il futuro, da parte dell’amministrazione. Ma le bollette della spazzatura nelle case degli utenti brolesi sono arrivate e tutte senza alcuna riduzione.

Questa è la dimostrazione di come l’amministrazione Laccoto in un momento veramente storico difficile, non sia riuscita minimante ad aiutare le attività commerciali ed i cittadini brolesi.

Gaetano Scaffidi Lallaro

Consigliere comunale di Brolo