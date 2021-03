Brolo – La Rete Civica della Salute conivolge la Chiesa

Si e’ tenuto presso la Parrocchia Maria SS. Annunziata di Brolo l’incontro di presentazione del progetto della Rete Civica della Salute, tra il parroco Padre Enzo Caruso e la coordinatrice provinciale Marisa Briguglio.

La Rete Civica della Salute è un progetto promosso dall’ Assessorato Regionale alla Salute e dalla Conferenza dei Comitati Consultivi Aziendali, che vede quale Coordinatore regionale per la Sicilia il Prof. Pieremilio Vasta e Presidente della Conferenza Comitati consultivi siciliani Avv. Pier Francesco Rizza.

Questo incontro nasce per una buona alleanza per il benessere delle Persone e della Comunità – dice soddisfatta Marisa Briguglio – per tutte quelle iniziative lodevole che si potranno organizzare insieme alla Chiesa.

Soddisfatto anche Padre Enzo, per questo primo incontro, ha risposto con interesse ed entusiasmo al progetto, offrendo la disponibilità della parrocchia, in ciò per cui potrà essere di supporto.

Nelle prossime settimane, commenta Marisa Briguglio, seguiranno altri incontri con le Associazioni operanti nel Terzo Settore, presenti su tutto il territorio.