Brolo – La maggioranza approva il bilancio di previsione 2020-2022

Nella seduta di consiglio comunale svoltosi ieri sera a porte chiuse, è stato approvato, con il voto favorevole del gruppo di maggioranza, il bilancio di previsione relativo agli esercizi 2020-2022.

Un bilancio che dopo parecchi anni a Brolo, torna ad essere adottato nel più ampio rispetto dei termini previsti per la relativa approvazione, fissati per il 31 luglio.

“Questa amministrazione si è insediata con l’esigenza di recuperare ben sette bilanci – ha sottolineato nel suo intervento l’Assessore al ramo Carmelo Zino – ha lavorato quotidianamente, ha recuperato il terreno perduto e restituisce oggi, alla comunità brolese, una gestione economico-finanziaria dell’Ente che ritorna ad essere improntata alla normalità .

Un risultato conseguito grazie agli Uffici che hanno lavorato con determinazione, agli Esperti e al Sindaco che ha costantemente seguito l’iter dei vari procedimenti. Senza proclami, senza informazioni propagandistiche, senza polemiche e senza trionfalismi, come nello stile consolidato, di questa Amministrazione. Non è finita qui – ha proseguito l’Assessore Ziino – sappiamo che oggi siamo chiamati ad un compito forse ancora più difficile: dare risposte a chi più sta soffrendo le conseguenze dell’emergenza. Abbiamo lavorato, stiamo lavorando e lavoreremo in questa direzione. Mantenendo lo stesso impegno e la stessa determinazione, con il supporto dei nostri concittadini il cui grande senso di responsabilità abbiamo potuto toccare con mano in questi giorni, sono sicuro che possiamo farcela”.

Particolarmente soddisfatto il Sindaco Giuseppe Laccoto: “E’ l’ottavo bilancio approvato in un anno dall’insediamento dall’attuale maggioranza ed è uno strumento indispensabile affinché si possa operare in regime ordinario. Subito dopo il bilancio,  sono state approvate dal Consiglio le variazioni che consentono l’attuazione degli interventi regionali e statali a sostegno dei nuclei familiari che vivono una situazione di disagio a causa dell’emergenza. Lasciamo ad altri polemiche sui numeri o sul dissesto, noi siamo impegnati a dare come sempre risposte con i fatti ed in questo momento siamo determinati a mettere in campo ogni iniziativa tesa a recuperare tutte le possibili risorse per sostenere le famiglie e le attività in difficoltà .”.