Brolo investe nell’efficienza energetica: finanziamenti per palazzo municipale e sala Rita Atria

Il Comune di Brolo ha ottenuto due finanziamenti per un totale di 405mila euro nell’ambito dell’avviso pubblico “Cse 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica” del Ministero dell’Ambiente. Questi fondi saranno utilizzati per due importanti interventi di efficientamento energetico: uno per il Palazzo Municipale e l’altro per la sala multimediale Rita Atria.

Il finanziamento per il Palazzo Municipale ammonta a 230.848 euro e coprirà l’installazione di impianti fotovoltaici, la sostituzione degli infissi vecchi con dei nuovi a taglio termico, l’installazione di lampade a led di ultima generazione a basso consumo e la sostituzione di alcuni vecchi condizionatori. Anche la sala multimediale Rita Atria riceverà un finanziamento di 174.704 euro per un intervento analogo di efficientamento energetico.

Il Sindaco Giuseppe Laccoto ha sottolineato l’importanza di questi interventi per limitare gli sprechi di energia, risparmiare sui costi e migliorare il rendimento dei sistemi. “Inoltre, stiamo lavorando all’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione comunali per ottenere consistenti risparmi energetici e ottimizzare i costi di manutenzione”, ha aggiunto il Sindaco.

Gli interventi di efficientamento energetico rappresentano un importante passo avanti nell’ambito della sostenibilità e dell’efficienza energetica. Grazie a questi finanziamenti, il Comune di Brolo dimostra il proprio impegno verso un futuro più sostenibile e meno inquinato.

