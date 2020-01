Brolo – Iniziati i lavori di adeguamento del cinema comunale

Sono iniziati i lavori al Cinema Comunale di Brolo con l’obiettivo di adeguare la struttura in modo che possa ospitare anche spettacoli teatrali. Il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico si avvale di un finanziamento nazionale di circa 70 mila euro, oltre a somme per circa 30mila euro del bilancio comunale. Gli interventi sono in parte rivolti a colmare il dislivello del pavimento dove si trovano le poltrone con il palcoscenico e in parte alla sistemazione dell’impiantistica.

I lavori di adeguamento alle norme sulla sicurezza della struttura e degli impianti del cinema comunale “servono a migliorare le caratteristiche della struttura e a renderla appetibile nell’ottica della stesura del bando per la sua gestione – commenta il Sindaco Giuseppe Laccoto. E’ una delle priorità che avevamo indicato in campagna elettorale, nella convinzione che il nuovo cineteatro debba diventare luogo di aggregazione e cuore pulsante per le attività culturali di Brolo”.

immagine di repertorio