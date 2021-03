Brolo – Il Palatenda di Piazza Annuziatella centro vaccinale

L’amministrazione presenta richiesta  al commissario per l’emergenza Covid delll’Asp di Messina.

L’amministrazione comunale di Brolo ha avanzato richiesta formale al Commissario per l’emergenza Covid delll’Asp di Messina dichiarando la disponibilità a destinare il palatenda di Piazza Annunziatella come centro vaccinale a servizio della comunità di Brolo e dei paesi dell’hinterland.

E’ stato così raccolto l’input della dottoressa Linda Piscioneri e avallato dalla maggioranza consiliare che aveva individuato nel Palatenda la struttura idonea ad ospitare le vaccinazioni. Di questo argomento si è parlato anche nel corso di una riunione convocata dal Sindaco Giuseppe Laccoto nell’aula consiliare alla quale hanno preso parte i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta di Brolo. Tutti si sono dichiarati disponibili ad effettuare le vaccinazioni proprio con l’obiettivo di essere parte attiva nella campagna vaccinale. Nell’incontro è stata inoltre evidenziata la necessità di una sempre più stretta collaborazione nella gestione dell’emergenza pandemica.

“Il Palatenda di Piazza Annunziatella è una struttura versatile che ha potuto ospitare nel tempo iniziative di vario tipo, compresi gli screening di questo periodo di pandemia. Siamo pronti a partire immediatamente, nel momento in cui l’Asp accoglierà la nostra richiesta e quando ci sarà la disponibilità dei vaccini – ha commentato il Sindaco Giuseppe Laccoto. Vogliamo dare un contributo sostanziale alla campagna in corso nella consapevolezza che il vaccino rappresenta l’unica arma concreta che abbiamo in mano per uscire da questa situazione che pesa notevolmente a livello sociale ed economico”.