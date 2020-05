Brolo – “Grazie ai commercianti per quanto fatto finora, adesso si riparte in sicurezza”

Dopo la parziale apertura del 4 maggio scorso, tutte le attività commerciali di Brolo si preparano, come il resto della Sicilia, a ripartire da lunedì 18 maggio.

“Gli ultimi due mesi hanno rappresentato un momento particolarmente difficile per coloro che hanno dovuto forzatamente sospendere le loro attività – dichiara l’assessore al commercio Carmelo Ziino. Come amministrazione, dobbiamo ringraziare quanti, in queste settimane di grande emergenza, sono rimasti attivi e hanno concretamente affiancato sia il Comune che tante Associazioni in un significativo percorso di solidarietà che è riuscito a rintracciare tanti nuclei familiari in difficoltà e, nel contempo, in occasione della distribuzione dei buoni spesa, hanno accolto l’invito dell’Amministrazione accordando uno sconto del 10% sui prodotti acquistati dalle famiglie in situazione di disagio.

Di sicuro nessuno ha fatto speculazioni approfittando del momento: eventuali piccoli rialzi di prezzi sono dovuti all’incremento dei costi alla fonte, generati a loro volta da un’impennata della domanda. Ma davvero nessuno ne ha approfittato: piuttosto è da sottolineare il servizio prezioso offerto alla comunità dalle attività rimaste aperte, soprattutto alle fasce più deboli, riscoprendo il senso di appartenenza e l’essenza della solidarietà . La ripartenza non sarà facile, ma conosco bene le capacità dei nostri commercianti e sono convinto che anche in un momento come questo hanno l’esperienza e la volontà di rimettersi in gioco. Un settore, quello del nostro commercio e del nostro artigianato, che – come dimostra l’esempio di Rossana Cuticchia fresca vincitrice del concorso “Testimonium 2020” per la Basilia di Leuca ad Ugento – è composto da vere e proprie eccellenze e validissimi imprenditori e che, come Amministrazione, intendiamo accompagnare, con attenzione ed atti concreti nel percorso di rilancio”.

“Abbiamo già dato la disponibilità alle attività di ristorazione ed ai bar in particolare, ma anche alle altre attività commerciali – ha aggiunto il Sindaco Giuseppe Laccoto – di ampliare gli spazi a disposizione avvalendosi del suolo pubblico. E’ nostro intendimento operare una significativa riduzione dei tributi per le attività penalizzate. Chiediamo comunque a tutti i titolari di rispettare in occasione della riapertura le prescrizioni che verranno emanate a livello regionale e nazionale affinché la tanto attesa ripartenza avvenga in piena sicurezza e non si vanifichino i sacrifici fatti finora. Abbiamo già avviato una serie di interlocuzioni che – non appena verrà emanato il decreto da parte del Governo – ci consentiranno di concretizzare le iniziative in cantiere da parte del Comune”.

Intanto, dopo la sosta forzata legata all’emergenza Covid-19 e in attesa della riapertura delle attività , è ripartita a pieno ritmo la cura del verde e la pulizia su tutto il territorio comunale di Brolo affinché possa tornare vivo ed accogliente già a partire da lunedì.

Gruppo consiliare “Brolo Riparte”