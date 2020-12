Brolo – Gli auguri agli anziani con zampogne e musiche natalizie

Nonostante le chiusure e il distanziamento sociale, l’amministrazione comunale di Brolo cercherà ugualmente di essere vicina agli anziani e a tutti coloro che avranno difficoltà a trascorrere con figli e nipoti le festività natalizie. Grazie al supporto della Protezione Civile, della Croce Rossa Tirreno-Nebrodi e dei Rangers verranno recapitate a tutti gli over 70 di Brolo, gli auguri dell’Amministrazione.

“Purtroppo non è possibile organizzare un momento di aggregazione e di socialità come era stato fatto l’anno scorso – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Tina Fioravanti – quelle che ci accingiamo a trascorrere sono festività davvero particolari ma non possiamo far mancare un momento di attenzione e di vicinanza verso i nostri anziani”.

A partire da lunedì 21 dicembre, quindi, i vari quartieri brolesi, per qualche ora, saranno allietati dal suono delle zampogne e, col sottofondo delle musiche natalizie, tutti i nuclei familiari nei quali vi è un over 70, saranno raggiunti dagli auguri dell’Amministrazione Comunale.

[immagine esemplificativa]