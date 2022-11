Brolo – Gli alunni dell’infanzia tornano nella scuola di via Trento

Stamattina sono tornati nella scuola di via Trento gli alunni dell’infanzia che, a causa dei lavori di adeguamento dell’edificio, erano stati trasferiti in altri locali. I bambini sono stati accolti dal Sindaco Giuseppe Laccoto, dal nuovo dirigente scolastico Giacomo Arena, dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Cono Condipodero e dalla dirigente dell’Istituto Alberghiero Maria Ricciadello.

Torna così pienamente funzionale una parte della scuola di via Trento dopo i necessari lavori realizzati grazie ad un finanziamento di 2milioni 750mila euro e che hanno consentito di mettere a disposizione di alunni, docenti e personale scolastico locali più ampi e adeguati all’offerta didattica oltre a nuovi e più confortevoli spazi destinati alla mensa. “Auguri di buon lavoro al dirigente, le insegnanti, ai collaboratori e un pensiero particolare per i bimbi che finalmente sono tornati nella loro scuola – ha dichiarato il Sindaco Laccoto.

Per la prossima primavera contiamo di completare l’intero intervento sull’edificio, così, con il nuovo anno scolastico, torneranno in questo plesso anche gli alunni della scuola primaria che erano stati trasferiti in altri locali – prosegue il sindaco Laccoto. Abbiamo fatto di tutto per limitare i disagi a bambini e alle loro famiglie, ma credo che i sacrifici saranno ben ripagati perché la scuola di via Trento sarà il fiore all’occhiello dell’edilizia scolastica di Brolo e consegneremo alla comunità una scuola più sicura, moderna ed efficiente”.