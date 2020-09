Brolo – Finanziato l’acquisto di un nuovo scuolabus

E’ stato finanziato l’acquisto di uno scuolabus destinato al trasporto degli alunni di Brolo che frequentano la scuola secondaria di primo grado.

I fondi, 55mila euro che verranno integrati con un piccolo cofinanziamento comunale, sono stati erogati dal Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti grazie alla partecipazione alla misura per la “Realizzazione di investimenti da parte degli Enti locali” dell’Asse 10 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia. Si tratta di uno scuolabus a 32 posti a sedere, oltre a un autista e a un accompagnatore.Â

Il Sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto si dice “molto soddisfatto per l’arrivo di questi fondi destinati ad acquistare un mezzo che assicura ai nostri studenti, con un occhio di riguardo per quelli delle scuole medie, spostamenti in sicurezza nel rispetto delle normative in un momento storico davvero difficile. In questo modo, grazie anche ai Consiglieri Comunali di maggioranza che hanno sostenuto l’iniziativa dell’Amministrazione, riusciremo a sanare una situazione diventata precaria nel delicato ambito scolastico”.