Brolo – Finanziati 5 progetti per la digitalizzazione dei servizi comunali

Cinque progetti presentati dal Comune di Brolo sono stati finanziati per complessivi 353mila euro nell’ambito degli investimenti previsti dal PNRR nel campo della digitalizzazione.

L’obiettivo perseguito dall’Amministrazione è quello di integrare e rendere più efficiente l’utilizzo delle tecnologie digitali comunali, migliorando il rapporto e la comunicazione tra Comune e cittadini.

In particolare, si tratta di agevolare la migrazione verso “soluzioni cloud” qualificate di tutti i servizi (archiviazione, elaborazione e trasmissione dati), ottimizzandoli, anche al fine di migliorare la navigabilità e l’accessibilità attraverso il sito web comunale.

Ma i progetti finanziati riguardano anche l’utilizzo della piattaforma PagoPa e tutti i servizi di pagamento gestiti dal Comune, l’adozione dell’applicazione IO per consentire un modo semplice e sicuro di interagire con i servizi resi dal Comune e agevolare l’interconnessione con la carta d’identità elettronica e lo Spid.

Particolarmente soddisfatto il sindaco Giuseppe Laccoto che ringrazia il Vicesindaco Carmelo Ziino (nella foto) per aver seguito l’intero iter e il responsabile per la transizione digitale del Comune di Brolo Enrico Oriti che ha predisposto le richieste di finanziamento. “La nostra amministrazione è stata sempre attenta al tema della digitalizzazione e dell’informatizzazione dei servizi – commenta il Sindaco Giuseppe Laccoto. Questo è un altro importante tassello nel percorso avviato per migliorare il rapporto con gli utenti, snellire le procedure e rispondere in modo immediato ed efficace alle istanze dei nostri cittadini”.