Brolo – Finanziate le riqualificazioni del cinema comunale e del campetto di Lacco

La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessorato ai Beni Culturali, ha approvato il finanziamento dei lavori di “allestimento della sala cineteatrale” di Brolo per un importo di 342mila euro. Un risultato a lungo inseguito dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Giuseppe Laccoto che lavora per potenziare l’offerta turistica e culturale. Gli interventi, finanziati nell’ambito del Piano di Sviluppo e Coesione 2021-2027, serviranno di fatto a ultimare il progetto di riqualificazione del cinema comunale che così verrà trasformato in cineteatro e diventerà struttura modello e innovativa.

Soddisfatto il sindaco Giuseppe Laccoto che commenta: “Il cineteatro sarà punto di riferimento per un pubblico ampio, intergenerazionale, a cui proporre una offerta culturale diversificata, anche alla luce dei cambiamenti provocati dalla pandemia che hanno stravolto il mondo dei piccoli cinema. Sarà un vero e proprio centro culturale multidisciplinare in grado di accogliere attività diversificate, quali musica, cinema, arti performative, incontri e formazione. Con il nuovo cineteatro, ma anche con il nuovo palatenda, recentemente finanziato con un milione e mezzo di euro e destinato a diventare struttura stabile, vogliamo dare risposte da un lato ad un territorio ricco di contenuti ma carente di contenitori e dall’altro rispondere all’esigenza di aggregazione per i giovani e i meno giovani”.

Sempre con i fondi del Piano di Sviluppo e Coesione 2021-2027, è stata inoltre finanziata con 96mila euro la riqualificazione dell’impianto sportivo di Lacco. Previsto il rifacimento del manto erboso e delle porte, il ripristino della rete di protezione e del muro di contenimento. “Era un impegno preso con i ragazzi della contrada – commenta il sindaco Laccoto. Consegneremo alla comunità di Lacco un campetto funzionale per il tempo libero. Un intervento che come amministrazione comunale abbiamo fortemente voluto e che rientra nella progettualità complessiva di riqualificazione delle aree del centro e della frazioni dove i ragazzi si possono ritrovare in autonomia per stare insieme in modo sano, divertirsi e fare sport”.