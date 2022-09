Brolo – Festa per i 25 anni di Ordinazione del parroco, don Enzo Caruso

Brolo ha festeggiato il suo parroco, che ha raggiunto il traguardo dei 25 anni dal giorno della sua ordinazione sacerdotale.

Significative le parole del vescovo nell’omelia che ha parlato dei preti come “Colui che parla a Dio del suo popolo e al popolo dell’amore di Dio. E padre Enzo, pur nella fragilità umana, ha fatto proprio questo”.

Molti sentite anche per parole del sindaco Giuseppe Laccoto che ha messo in evidenza le determinazione di don Caruso a non fermarsi davanti agli ostacoli, soprattutto in momento di grande crisi come di quello del lockdown all’inizio della pandemia. In un paese dove si era fermato tutto, lui fece in modo che le chiesa rimanesse vicina soprattutto ai più fragili e ai più bisognosi, anche a costo di uscire per le strade per raggiungere le famiglie.

Toccante è stato l’omaggio di un gruppo di giovani famiglie e l’omaggio dei loro piccoli al parroco. Terminata la Messa, la festa è continuata presso l’oratorio Parrocchiale. In questi 25 anni don Enzo ha svolto numerose mansioni. Dopo aver servito un primo periodo come giovanissimo prete come parroco a Sant’Agata Militello, ha vissuto e operato per quindici anni a Roma, in stretto legame con l’allora Pontificio Consiglio per i Laici, all’interno e come direttore del Movimento per un Mondo Migliore.

Delegato del Movimento per i rapporti con le Nazioni Unite, impegnato con altri Movimenti cattolici (Movimento dei Focolari, Comunità di S. Egidio) nella promozione per una Europa più solidale (Amici per l’Europa), dal 2015 è parroco del comune nebroideo. Più volte, in questi anni, don Caruso ha sottolineato gli obiettivi dei suoi ministero come parroco. Detto con le sue parole: “Sono quelli di ogni prete: radunare i cristiani in una comunità che sia cosciente di sé in quanto soggetto collettivo e responsabile delle trasmissione della fede, rafforzare l’annuncio della parola di Dio e la fede dei credenti, rigenerare un’anima spirituale comunitaria che è andata perduta nell’ultimo mezzo secolo a causa della diffusione di una cultura la laicista e secolarista”.

Non ci sono polemiche né pretese nelle sue parole. Il parroco ha sottolineato che un ministero, così impostato, costituisce un ponte per il dialogo con tutti coloro che non si riconoscono nella Chiesa, per la ricerca di vie per realizzare, ognuno secondo la propria visione, il bene comune. A patto che tutti, credenti e non, siano animati dallo stesso desiderio di incontrarsi, nell’amicizia, oltre i muri delle divisioni. La differenza delle idee può essere una grande ricchezza nella produzione di bene a patto che non diventi motivo per innalzare muri.

A coloro valutano la chiesa soprattutto per la sua opera sociale, don Caruso risponde: “La chiesa chiama il suo impegno sociale con il nome di carità , dando alla parola l’interpretazione più alta, lontana dalla mera beneficienza di comodo. La carità , sia quella spontanea dei singoli fedeli sia quella organizzata, è il segno della credibilità delle fede della chiesa. È inammissibile una chiesa che si chiuda solo nel ritualismo. Ma la Chiesa non è un’agenzia di servizi sociali. La sua prima e più importante missione è religiosa. Annunciare la parola di Dio, guidare spiritualmente la comunità e i singoli fedeli. La chiesa nasce primariamente per occuparsi delle anime. La sua azione sociale è un prolungamento e traduzione nel concreto quotidiano della sua fede. Un problema serio è la scarsità dei preti e la difficoltà a sopperire a tutte le necessità ”.

Don Caruso riconosce che questa visione delle cose non è sempre apprezzata da una cultura che non ha legami con la chiesa e riconosce la chiesa solo per la sua azione sociale. Il recupero delle tradizioni popolari, in non pochi casi la loro purificazione e rifondazione, la restituzione al popolo di quei momenti tradizionali all’interno delle feste e di altri momenti importanti dell’anno, sono tutti espressione di un’unica missione che comincia con il ministero della parola e con la predicazione volta a radunare i fedeli e a far crescere il senso di comunità . Tutto questo in un tempo di grandi crisi che hanno progressivamente eroso ogni senso comunitario, non solo quello della chiesa. A presiedere la celebrazione dei venticinque anni di Don Caruso è stato il vescovo Monsignor Guglielmo Giombanco alla presenza di numerosi fedeli.

A don Enzo la redazione di CanaleSicilia augura ogni bene e il proseguimento di un ministero luminoso per il nostro territorio.