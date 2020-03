Brolo – Domani sera intervento di sanificazione sul territorio comunale

Il sindaco Laccoto: “Restiamo a casa e rispettiamo le regole”.

Domani sera verrà effettuato un intervento straordinario di sanificazione su tutto il territorio comunale di Brolo, in collaborazione con la Protezione Civile. L’attività di profilassi è stata disposta dall’Amministrazione Comunale nell’ambito dell’emergenza coronavirus.Â

Intanto, il Sindaco Giuseppe Laccoto, alla luce del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorda che è stata disposta la chiusura delle attività che prestano servizi non essenziali.Â

Rimangono aperti, con l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, i supermercati, i discount di alimentari, i minimercati, il commercio al dettaglio di prodotti surgelati, in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici. Resta operativo il commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro, materiale elettrico e termoidraulico, di articoli igienico-sanitari, di articoli per l’illuminazione, commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Restano naturalmente aperte le farmacie, il commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, ma anche di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale. Possono rimanere aperti gli esercizi per piccoli animali domestici, il commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, i negozi che commerciano saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini. Infine, restano aperti le lavanderie e tintorie e i servizi di pompe funebri e attività  connesse.

“L’invito pressante che rivolgo a tutti i cittadini è quello di rimanere a casa – afferma il Sindaco Giuseppe Laccoto. Gli spostamenti consentiti sono solo per motivi di salute, lavoro o comprovata necessità , come recarsi a fare la spesa o andare in farmacia, portandosi dietro l’autocertificazione. Anche i gestori delle attività che restano aperte al pubblico, sono chiamate a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e, in ogni caso, bisogna evitare assembramenti. Sono regole semplici da rispettare da ciascuno di noi – conclude il Sindaco Laccoto – per il bene di tutti”