Brolo – “Cultura è movimento” – Donata alla biblioteca comunale la rampa rimovibile

“Cultura è movimento” – Donata alla biblioteca comunale di Brolo la rampa rimovibile acquistata con parte dei proventi della vendita del libro di poesie “Grovigli di un passato” di Marisa Briguglio.

Un libro che, evidenzia la Briguglio, è stato realizzato “in collaborazione” con Paola Raffaele – la nipote – quale segno di sensibilizzazione per dire NO alle barriere architettoniche e ad ogni altra forma di barriera culturale e mentale.

Si concretizza così un altro “sogno” per migliorare l’accessibilità anche alla biblioteca comunale per le persone con disabilità motoria. Un progetto, di cui la Briguglio si è fatta interamente carico economicamente, che prosegue il percorso avviato un anno addietro con la donazione delle rampe rimovibili. La prima rampa è stata consegnata presso Alimentari Salumeria “Da Francesco” a Brolo, la seconda presso lo studio medico sito in Ficarra della dott.ssa Bruno Teresa.

“Un grande grazie – dice Marisa Briguglio – va all’Assessore alla Cultura di Brolo, la docente Maria Vittoria Cipriano, che fin da subito ha condiviso l’importanza culturale, sociale ed umana di tale gesto, sostenendomi in tutte le fasi della realizzazione. E’ stato necessario più tempo del previsto per questa donazione, a causa anche del difficile momento che stiamo vivendo. Ma oggi, continua la Briguglio, posso affermare che gli sforzi compiuti hanno raggiunto il risultato tanto atteso. Finalmente la biblioteca comunale è accessibile a tutti.

Porgo inoltre il mio più sentito ringraziamento, continua la Briguglio, in primis a tutti coloro che hanno apprezzato il mio libro di poesie, presentato a Dicembre 2019, presso il salone artistico – letterario di “Ceramiche Retrò” di Brolo a cura del gruppo letterario Ali di Carta, con la prefazione della Prof.ssa Nunziatina Raffaele; perché è proprio grazie alle persone che lo hanno acquistato e mi sono state vicine, che ho potuto portare avanti questo progetto.”

Un progetto che rimane sempre in continua espansione, perché prevede la donazione di altre rampe anche in paesi limitrofi, affinchè l’opera di sensibilizzazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche sia sempre più diffusa in un territorio sempre più vasto.

 Soddisfatta l’Assessore alla Cultura Maria Vittoria Cipriano, che definisce l’intero progetto con una semplice frase “Cultura è movimento”. Movimento quale voglia di libertà nel potersi muovere senza ostacoli, ma anche libertà culturale e di pensiero.

“Gli altri ringraziamenti vanno in particolare al Sindaco di Brolo On. Giuseppe Laccoto, all’Assessore Tina Fioravanti, all’Assessore Nuccio Ricciardello ed al Vice Sindaco avv. Ziino Carmelo per aver accolto positivamente l’iniziativa quale segno di ulteriore crescita per il nostro Paese. A tutto l’Ufficio Tecnico, in particolare al responsabile di area, l’Ing. Ridolfo Basilio; agli impiegati comunali addetti alla biblioteca, per il sostegno manifestatomi; a Armenio Editore; a Mimmo Scaffidi e Teresa Ricciardello di Publidea, per aver ascoltato ed esaudito ogni mia richiesta per portare a buon fine il progetto; a Pippo Virecci, maestro della lavorazione del ferro, che ha prestato la sua esperienza al fine di migliorare la sicurezza della rampa; a Cono Toscano e la Tecnocar Snc, sempre pronti ad offrire supporto, soprattutto quando si tratta di progetti legati al sociale; all’Arch. Leone Gianfranco Fogliani di Sinagra, che ha fornito il suo aiuto nella valutazione del progetto, rendendolo realizzabile grazie alla sua professionalità e ai suoi preziosi consigli; a Irene, Antonella, Marilena, Alessandra e tutti gli amici cari, che mi hanno sempre sostenuta e incoraggiata in questa “battaglia” per dire NO alle barriere architettoniche; in ultimo, porgo il ringraziamento più grande a coloro che rappresentano il fondamento del mio agire, sostenendomi e donandomi, ogni giorno, un amore grande e speciale: la mia famiglia e mia nipote Paola, che rappresenta la mia vera forza motrice, per i nuovi occhi che mi ha regalato dalla sua nascita.”