Brolo – Coronavirus? Il sindaco rassicura: “Nessun caso conclamato”

Vi è solo il caso di una ragazzina con febbre che a scopo precauzionale con la famiglia si è auto isolata secondo le indicazioni date precedentemente dal sindaco. Non vi è al momento motivo di allarmismo.

Giuseppe Laccoto, il sindaco di Brolo aggiunge “il comune ha messo in moto, sentiti le autorità sanitarie, il protocollo previsto, – e aggiunge – non ci sono motivi di preoccupazioni, siamo vigili e pronti ad attuare le eventuali misure di contenimento, ma ad oggi non c’è problema di sorta” – concludendo – “A scopo precauzionale, sentiti i responsabili dell’associazione dei carristi, la sfilata di oggi è stata sospesa. “una misura preventiva, di rispetto della popolazione, presa – aggiunge Laccoto – con un grande senso di responsabilità e ovviamente con grande dispiacere per tutti coloro che in questi giorni hanno lavorato per questa grande e bella manifestazione”.