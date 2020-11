Brolo – Coronavirus, Pippo Natoli scrive all’ASP Messina

Rendo noto alle comunità del comprensorio nebroideo e a quella brolese – scrive Pippo Natoli – in particolare il testo di una segnalazione all’USCA del Distretto di Patti che ho personalmente inviato a mezzo di posta elettronica certificata in data 17 novembre, pensando di fare cosa utile per buona memoria in quanto è doveroso tracciare i contatti dei positivi al COVID19 per contenere il contagio e la pandemia.

Purtroppo un ragazzino contagiato, probabilmente in un’aula scolastica, costituisce un rischioso veicolo di contagio per la sua famiglia e per quanti ne vengono a contatto.

ASP di Messina

Distretto Sanitario di Patti

Egregio Signor Responsabile dell’Ufficio di Igiene Pubblica e dell’USCA territoriale di Patti, Dott. Sidoti Salvatore,

ritengo opportuno e doveroso informarla, qualora già quanto a Sua conoscenza non dovesse essere esaustivo, che a Brolo NONOSTANTE alcuni clamorosi ed inquietanti casi di positività al COVID19 -insegnanti delle scuole elementari e medie, amministratori del Comune, Sindaco e componenti della Giunta Municipale e per voce popolare numerosi altri cittadini – dei quali per un malinteso senso della privacy non si conoscono ufficialmente i numeri, GLI ASILI, LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI e MEDIE SONO ALLEGRAMENTE APERTI.

E’ ormai assodato che un bambino contagiato, anche se asintomatico, costituisce veicolo di ulteriore contagio per almeno la propria famiglia, con un inquietante effetto moltiplicatore.

Inoltre le mense scolastiche appaiono inadeguate e secondo quanto mi si dice NON A NORMA DI SICUREZZA e quindi di estremamente dubbia agibilità .

NON SFUGGE AL SUO SENSO DI RESPONSABILITA’ CHE COMUNQUE E SEMPRE E’ IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE CHE DEVE GUIDARE I RESPONSABILI DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI CITTADINI.

A MIO AVVISO, LE SCUOLE BROLESI E DEL CIRCONDARIO DOVREBBERO ESSERE TEMPORANEAMENTE CHIUSE.

Ing. Giuseppe Natoli