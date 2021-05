Brolo – Continuano gli incontri della RCS con le associazioni del terzo settore presenti sul territorio

Si è tenuto ieri pomeriggio presso la sede del Centro Polifunzionale sentieri del corpo e della mente di Brolo (Me) l’incontro di presentazione del progetto della Rete Civica della Salute, tra la coordinatrice provinciale Marisa Briguglio e le Psicologhe Dott.ssa Sandra Insana e Dott.ssa Reitano Daniela che è anche riferimento civico accreditato della RCS per il Comune di Sant’Angelo di Brolo.

Entrambe socie del centro che si occupa di persone con disabilità psico-fisiche, laboratori ricreativi per bambini e laboratori esperienziali per adulti, ma anche corsi accreditati Miur in collaborazione con la Resabes, preparazione di esami e tesi universitarie.

“Da questo primo incontro, pienamente soddisfatta – dice Marisa Briguglio – si è pensato di organizzare una serie di progetti a sostegno del bene comune quale Salute, Ambiente e Cultura. Nei prossimi giorni seguiranno altri incontri con altre Associazione, che sempre attente alle esigenze del territorio, possono fornire il giusto apporto per produrre un miglioramento del benessere dell’intera collettività ”.