Brolo – Consegnate targhe e attestati ai tredici centisti per l’anno scolastico 2019/2020

Si è svolta domenica pomeriggio presso la sala Consiliare la manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale rispettando le regole anti covid dove sono state consegnate targhe e attestati ai tredici centisti per l’anno scolastico 2019/2020.

Alla premiazione in onore di questi studenti modello, oltre al sindaco Giuseppe Laccoto, erano presenti componenti della Giunta Comunale ed alcuni consiglieri del gruppo di maggioranza. A dare il via alla cerimonia di premiazione è stato l’on. Giuseppe Laccoto, che ha portato i saluti dell’amministrazione e si è complimentato con i tredici studenti per i risultati ottenuti.

L’interessante e simpatica manifestazione ormai consolidata, è stata proposta dal capogruppo di maggioranza Cono Condipodero in collaborazione al Gruppo consiliare di maggioranza e con il supporto dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Vittoria Cipriano. “Nell’intervento il consigliere Condipodero, ha evidenziato l’impegno dell’Amministrazione che anche quest’anno ha accolto la sua proposta di premiare i nostri giovani di talento. E’ stato un anno accademico particolare a causa del covid-19 che oltre a mettere in ginocchio l’intera economia mondiale ha recato problemi al mondo della scuola, ma, grazie alla vostra tenacia, al supporto dei docenti, avete concluso in maniera eccellente il vostro percorso di studi che vi proietterà verso traguardi ambiziosi e ruoli di prestigio.

“Questo brillante risultato rappresenta il vostro sacrificio e l’impegno di ben 5 anni di studi. L’Amministrazione è fiera di voi che da protagonisti rappresentate il futuro del nostro paese. Rispetto allo scorso anno i centisti siete quasi il doppio, mi auguro che Brolo possa continuare ad essere patria di grandi eccellenze scolastiche e di professionisti. Ancora complimenti, e, come dicevano i latini: “ad maiora semper.”

L’intervento dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Vittoria Cipriano: ” Esprimo con entusiasmo la massima soddisfazione per gli ottimi risultati ottenuti dagli studenti. Vedere tanti giovani di Brolo che si sono distinti in un anno particolarmente difficile è per me motivo di orgoglio. Un piccolo riconoscimento quello ricevuto oggi- conclude l’Assessore- per ricordare quanto l’impegno, la dedizione, il sacrificio siano fondamentali nel raggiungimento di traguardi eccellenti”.

A conclusione della manifestazione dedicata ai centisti brolesi, sono state fatte le foto della premiazione nella splendida villa comunale.

Gli studenti premiati sono stati: Ida La Cava – Roberta Tindiglia- Lorenza Pultrone – Francesca Chiofalo – Giulio Pio Leone – Patrizia Cecilia Rubino -Michele Pio Lenzo – Mariano Scarpaci – Fabio Di Luca Cardillo – Selenia Ciminata – Gaia Zanfini – Chiara Agnello – Giulia Masi.