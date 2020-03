A Brolo consegna a domicilio per cibi e medicinali

Vista¬†la particolare¬†emergenza¬†a seguito¬†della diffusione del Coronavirus¬†che sta coinvolgendo tutto il territorio nazionale,¬†per¬†contenere¬†le uscite¬†e limitare l‚Äôaccesso ai¬†luoghi affollati,¬†da domani,¬†parte l‚Äėinteressante¬†iniziativa¬†di sicurezza¬†proposta¬†dall‚Äôassessore¬†comunale¬†ai servizi sociali Tina Fioravanti di¬†far¬†consegnare a domicilio¬†derrate alimentari¬†e farmaci¬†sul territorio, in particolar modo, agli anziani e agli ammalati. L‚Äôassessore,¬†ha¬†raggiunto l‚Äôintesa con i responsabili degli esercizi commerciali contattati¬†e¬†l‚Äôimpegno che durante la consegna saranno osservate le prescrizioni previste dal decreto¬†del governo.

Inoltre, per chi si trova solo in casa, per motivi di salute e non può raggiungere i luoghi che offrono determinati servizi, come recarsi dal medico per farsi redigere una ricetta o effettuare una visita, basterà chiamare l’ufficio servizi sociali del Comune al numero 0941-536036, che provvederà ad eliminare il disagio.

Le attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa sono le seguenti:

GENERI ALIMENTARI:

‚ÄúSupermercato Deco‚Äô‚ÄĚ di Giuseppe Palazzolo ‚Äď Piazza Roma tel: 0941/562428 ‚ÄúPietro Frassica‚ÄĚ ‚Äď via L. Pirandello tel: 0941/561961 ‚ÄúDa Francesco‚ÄĚ ‚Äď via Libert√† tel. 0941/562406 ‚ÄúEuro Market‚ÄĚ di Annamaria P.Cusm√† ‚Äď via Alcide De Gasperi tel. 0941/561874 Iuculano ‚ÄúLa Baita delle delizie‚ÄĚ ‚Äď P.zza Annunziatella tel: 339/2767681 – 392/0888692 Calogero Masi ‚Äď ‚ÄúLa Frutta del Campo‚ÄĚ ‚Äď via Ferrara ‚Äď 349/7852583

FARMACIE E PARAFARMACIE:

Farmacia di Antonella Ferri ‚Äď via Libert√† tel: 0941/562141 Parafarmacia di Maria Ricciardello via Dante Alighieri : tel 0941/563147

Le consegne a domicilio non saranno soggette a spese.