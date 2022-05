Brolo – Concerto per la pace, “Un messaggio per la ripartenza”

“Con questo concerto vogliamo dare alla festa un messaggio per la “ripartenza” anche se siamo ancora in piena pandemia e in tempo di guerra – commenta il parroco di Brolo Padre Enzo.

Un messaggio di speranza, in un momento in cui si riprende a far festa nei nostri paesi, per ricordare a noi stessi che anche in mezzo ai mali del mondo, dobbiamo tornare a vivere. Dobbiamo avere qualcosa per cui vivere.

La devozione verso i nostri Santi protettori – conclude il parroco – è come luce per guardare verso un mondo migliore e sapere quale strada percorrere per costruire questo mondo, partendo dalle nostre realtà locali”.