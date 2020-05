Brolo – Carmelo Ziino confermato segretario del Circolo del Partito Democratico

Si è svolto ieri, tramite collegamento da remoto e con l’intervento dei Garanti Regionali Pietro Corona e Patrizio Marino, il congresso del Circolo del Partito Democratico di Brolo, chiamato ad rinnovare gli Organi dirigenti.

L’Assemblea ha all’unanimità confermato Segretario del Circolo Carmelo Ziino.

È stato contestualmente eletto, sempre con voto unanime, il nuovo Direttivo che risulta così composto: Enzo Avena, Vicesegretario, con deleghe alla cultura, turismo e Centro Storico; Giuseppe Aricò, Tesoriere, con deleghe alle attività produttive ed al commercio; Maniaci Maria Alberta, con deleghe alle pari opportunità ed alle politiche sociali; Francesco Natoli, con deleghe all’urbanistica, al territorio ed all’ambiente; Salvatore Rifici, con deleghe alle politiche giovanili e della legalità ; Paolo Scaffidi con delega alle politiche del lavoro.

Da tutti i componenti del direttivo è stata auspicata l’esigenza di tornare ad una politica vicina ai cittadini e che sappia dialogare con i più giovani. Oggi bisogna sostenere scelte politiche finalizzate al rilancio delle attività produttive, visto che la priorità è certamente quella di dare risposta a tutti coloro che vivono una situazione di disagio collegata all’emergenza sanitaria. Il nostro territorio deve rimettersi in moto al più presto, rilanciare il settore turistico, sostenere artigianato e commercio.

In questa direzione, l’assemblea ha espresso particolare apprezzamento per le iniziative messe in campo, in questi ultimi giorni, dal Governo nazionale ed auspicato che presto possano essere conseguiti quei positivi risultati che, grazie ad una politica equilibrata e non finalizzata alla mera propaganda, sembrano a portata di mano in sede europea.