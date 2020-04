Brolo – Nuovo avviso per la richiesta di buoni spesa. Il punto sulla solidarietà e gli interventi sul territorio

Il Comune di Brolo ha pubblicato un nuovo avviso sul sito istituzionale con cui si rinnova la possibilità di presentare richiesta per il Bonus Spesa destinato ai nuclei familiari ed ai titolari di attività commerciali che stanno maggiormente risentendo della crisi economica legata all’emergenza Covid-19.

L’Amministrazione comunale, con il supporto dell’Ufficio dei Servizi Sociali, già prima delle festività pasquali, ha provveduto a distribuire – agli aventi diritto – una parte dei buoni spesa, sulla scorta delle domande pervenute e delle somme assegnate al Comune dalla Protezione Civile nazionale.

Grazie al supporto di diversi imprenditori locali, inoltre, l’Assessorato ai Servizi Sociali ha provveduto a far recapitare alle famiglie maggiormente in difficoltà i “pacchi del sorriso”.

Nel contempo, il Sindaco, la Giunta ed il Presidente del Consiglio hanno acquistato circa 7000 mascherine che sono state distribuite a tutti i cittadini e le famiglie che ne hanno fatto richiesta.

L’Amministrazione ha, infine, attivato un conto corrente postale onde consentire a chi volesse apportare il proprio contributo alla Comunità , in un momento di grave emergenza come quello attuale, di effettuare delle donazioni tramite l’Iban dedicato IT75K0760116500001049400227.

“Voglio ringraziare proprio tutti, gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti del settore alimentare – dichiara l’Assessore ai servizi sociali del Comune Tina Fioravanti – che tramite donazioni o attraverso la consegna di generi alimentari, manifestando sensibilità e generosità , hanno supportato l’amministrazione nell’obiettivo di attenuare il momento di difficoltà di molte famiglie brolesi. Ma la solidarietà è stata più diffusa di quanto si pensi: infatti, abbiamo raccolto generi alimentari, uova di pasqua e materiale scolastico per i ragazzi, anche dall’Inter club e dal Milan club. Ritengo altrettanto doveroso, però, fare un plauso ai dipendenti dell’Ufficio Servizi Sociali che con abnegazione e sacrificio hanno lavorato ininterrottamente per giorni, al fine di assicurare un tempestivo aiuto a tanti nuclei familiari in difficoltà ”.

“Abbiamo appena effettuato un ulteriore intervento di sanificazione del territorio – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Laccoto – e stiamo coordinando il monitoraggio assiduo del territorio. Abbiamo temporaneamente sospeso la riscossione dei tributi e siamo pronti a mettere in campo ulteriori iniziative per dare ossigeno al tessuto economico del Paese. Il Sindaco e la Giunta sono stati e sono costantemente a disposizione dei cittadini. Sappiamo bene che abbiamo davanti un lungo percorso, ma remando nella stessa direzione possiamo certamente ritrovare la rotta della normalità . Stiamo quotidianamente toccando con mano la generosità della nostra comunità e sono convinto che vi saranno ancora importanti e concreti segni di solidarietà ”.