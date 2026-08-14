Brolo, arrestato 60enne: sequestrati oltre 700 grammi di droga

Un uomo di 60 anni è stato arrestato ieri pomeriggio a Brolo dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Patti con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza di reato.

L’operazione è scattata durante un servizio di pattugliamento, quando i militari hanno notato una presunta cessione di droga lungo la strada. L’acquirente è stato immediatamente fermato e sottoposto a perquisizione: all’interno della sua automobile sono stati trovati due grammi di cocaina, ritenuti appena acquistati. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Messina ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90.

La perquisizione del 60enne ha consentito di recuperare oltre 1.100 euro in contanti, somma ritenuta possibile provento di precedenti cessioni. Gli accertamenti sono stati quindi estesi alla sua abitazione con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”.

Nel domicilio e nelle immediate vicinanze i Carabinieri hanno rinvenuto 45 grammi di cocaina, 700 grammi di marijuana, oltre 20 mila euro in contanti e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Sequestrati anche una cartuccia per fucile calibro 16 e sette proiettili per pistola calibro 6,35.

Durante l’operazione, la convivente dell’arrestato è stata trovata con un grammo di cocaina ed è stata segnalata all’Autorità prefettizia per uso personale di stupefacenti.

Ultimate le formalità, il 60enne è stato trasferito nella Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

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