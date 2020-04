Brolo – Anche il Milan Club “Paolo Maldini” partecipa all’emergenza Covid-19

Il sodalizio, fondato nel 2017 e che conta oltre 70 soci residenti in tutto il territorio Provinciale, ha voluto dare il proprio contributo per donare sollievo a chi più ne ha bisogno in questo momento così delicato.

“Le autorità adite ci hanno fatto sapere che la generosità della gente e delle aziende non sta facendo mancare il sostegno alimentare ed è anche per questo – dice il Presidente Pippo BUONOCORE – che nell’imminenza della Santa Pasqua, insieme al Direttivo, abbiamo pensato di rivolgere le nostre attenzioni ai più piccini, chiusi in casa per via del necessario distanziamento sociale e quindi privati dei loro naturali luoghi di aggregazione, scuola ed ambienti di svago collettivo.

Grazie al contributo delle aziende che hanno fornito servizi e materie prime a condizioni di favore, abbiamo pensato di approntare dei Pensieri PASQUALI contenenti materiale didattico e di svago oltre all’immancabile UOVO di cioccolata”.

Con l’occasione Il Milan CLUB, augura una Santa Pasqua ai propri Associati, ai tifosi di tutte le squadre, agli sportivi in generale ed all’intera collettività .