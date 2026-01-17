Brolo, Amata contesta il rimpasto: fuori Ricciardello senza confronto

L’onorevole Elvira Amata è intervenuta sul recente rimpasto della Giunta comunale di Brolo, soffermandosi sulle modalità con cui è stata disposta l’esclusione dell’assessore Nuccio Ricciardello dall’esecutivo cittadino. In una nota, la parlamentare ha riferito di aver appreso “dalla stampa” che il sindaco, onorevole Laccoto, dopo l’azzeramento della Giunta e un rimpasto presentato come ordinario avvicendamento amministrativo, avrebbe operato una scelta di natura politica, determinando l’uscita di Ricciardello “senza confronto e senza spiegazioni”.

Secondo Amata, la decisione non terrebbe conto degli equilibri politici costruiti negli anni e della volontà popolare espressa alle amministrative del 2024, che aveva portato all’elezione di Ricciardello con un numero rilevante di preferenze personali. “I cambi, se necessari, vanno concordati, modulati e discussi”, ha affermato, aggiungendo che il metodo adottato rappresenterebbe una rottura dell’accordo politico siglato in occasione delle ultime elezioni comunali.

La parlamentare ha parlato di un’intesa “rotta e violata”, sottolineando che l’ex assessore non risulta più parte dell’esecutivo e sarebbe stato escluso anche dal percorso amministrativo ufficiale. Una scelta che, a suo avviso, apre interrogativi politici rilevanti. Amata ha quindi espresso “piena vicinanza” a Ricciardello, alla comunità di Fratelli d’Italia di Brolo e ai cittadini, ribadendo che “la lealtà non è un dettaglio, ma il fondamento di ogni alleanza politica seria”.

Sulla vicenda è intervenuto lo stesso Nuccio Ricciardello con una dichiarazione rivolta ai cittadini. “Apprendo dalla stampa che non sono più assessore del Comune di Brolo”, ha dichiarato, evidenziando come nella comunicazione del sindaco il suo nome non venga citato. “Omettere un nome non cancella la storia né il lavoro amministrativo svolto”, ha aggiunto, riferendo di aver ricevuto numerosi messaggi di solidarietà da parte dei cittadini.

Ricciardello ha confermato di prendere atto dell’esclusione, formulando auguri di buon lavoro ai colleghi e al nuovo assessore Linda Piscioneri. Ha rivendicato il proprio operato, definendolo improntato a presenza, ascolto e rispetto delle appartenenze politiche, e ha respinto ogni tentativo di mettere in discussione il suo percorso. “Il tempo sarà galantuomo”, ha concluso, ringraziando quanti gli hanno accordato fiducia.

