Brolo – Affidamento del servizio di refezione scolastica, assolta l’ex giunta

In data odierna il collegio penale del tribunale di Patti, Presidente La Spada, giudici a latere Ceccon e Vona, ha emesso sentenza di assoluzione, (su analoga richiesta anche da parte del Pm dott.ssa Alice Parialò) perché il fatto non sussiste, per tutti i 7 imputati. Gli ex componenti della giunta comunale di Brolo, Irene Ricciardello (ex Sindaco), Gaetano Scaffidi (ex Vice Sindaco), e gli ex assessori Marisa Bonina, Pietro Marino e Nino Tripi., oltre al responsabile dell’area amministrativa Dott.ssa Vittoria Ricciardo e il signor Santo Briguglio, titolare dell’attività di ristorazione che all’epoca dei fatti aveva in gestione il servizio di refezione scolastico.

L’accusa per tutti era quella di abuso d’ufficio per fatti attinenti all’affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Brolo per l’anno scolastico 2014/2015.

Dopo diversi anni di dibattimento e numerose testimonianze oggi la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, sentenza rafforzata dalla medesima richiesta avanzata dallo stesso Pubblico Ministero della Procura.