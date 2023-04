Brolo accoglie 4 bambini ucraini nel progetto “Nebrodi, casa d’Europa”

Il Sindaco di Brolo, Giuseppe Laccoto, ha accolto quattro bambini ucraini affidati ad altrettante famiglie brolesi, in occasione del progetto “Nebrodi, casa d’Europa”. L’iniziativa ha coinvolto anche altri comuni del comprensorio.

Durante la cerimonia di accoglienza al palazzo municipale di Brolo, il Sindaco Laccoto ha dato il benvenuto ai bambini, dicendo loro: “Adesso Brolo è casa vostra. Sono certo che qui troverete quella sicurezza e quegli affetti da cui siete stati costretti a scappare a causa di una guerra assurda. A tutti voi auguro di tornare al più presto dalle famiglie d’origine perché ciò significherebbe che il conflitto si è concluso e la pace è tornata a regnare in Europa, ma intanto sappiate che a Brolo non vi mancheranno attenzioni e solidarietà ”.

Alla cerimonia erano presenti anche il parroco, don Enzo Caruso, i rappresentanti della Caritas diocesana, l’Assessore di Galati Mamertino Antonino Baglio, oltre all’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Brolo, Tina Fioravanti, che insieme agli assistenti sociali ha seguito il progetto di accoglienza.

Il Sindaco Laccoto ha ringraziato tutte le famiglie di Brolo per la sensibilità e per lo spirito solidale dimostrati, aggiungendo che l’amministrazione si impegnerà per iniziative di aggregazione e socializzazione. “Sono certo che questa esperienza arricchirà tutta la nostra comunità ”, ha concluso.

Il progetto “Nebrodi, casa d’Europa” è un’iniziativa che mira a favorire l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati in diversi comuni del comprensorio dei Nebrodi, in provincia di Messina. L’obiettivo è offrire un sostegno e un’opportunità di integrazione a questi ragazzi, provenienti da situazioni di difficoltà e spesso vittime di traumi e violenze.

