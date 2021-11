Brolo – 600mila euro per la riqualificazione del centro storico

Ammesso a finanziamento per 600mila euro il progetto di riqualificazione del centro storico di Brolo.

Il Ministero del Turismo e il Ministero della Cultura hanno ammesso a finanziamento il progetto per la riqualificazione e la valorizzazione turistico-culturale del centro storico di Brolo.

Il progetto di fattibilità proposto dall’Ufficio Tecnico del Comune è infatti rientrato tra i 14 elaborati ammessi a finanziamento presentati dai comuni fino a 10.000 abitanti, per i quali sono disponibili complessivamente 10 milioni di euro. In particolare, gli interventi nel centro storico di Brolo per quasi 600 mila euro riguardano l’adeguamento funzionale e impiantistico del collegamento verticale del percorso sulle mura del borgo medievale, il miglioramento dell’accessibilità anche per l’accoglienza di persone con disabilità mediante l’acquisto di Ape o car elettriche, la realizzazione di segnaletica informativa, proiezioni multimediali, un percorso esperienziale, un virtual tour e un portale digitale per la realizzazione di un albergo diffuso per la gestione dell’accoglienza nel centro storico.

“La nostra Amministrazione crede fortemente nella riqualificazione e nella conseguente valorizzazione in chiave turistica del borgo medievale e questo finanziamento va nella direzione indicata – commenta il Sindaco Giuseppe Laccoto. Dopo lo straordinario risultato di aver ottenuto l’acquisizione al patrimonio immobiliare della Regione del Castello di Brolo come bene di interesse storico-culturale, stiamo lavorando per rendere accessibile, accogliente ed attrattivo il centro storico che deve diventare il cuore pulsante della rinascita turistica e culturale della nostra città ”.