Brolo – 25 Novembre si continua a fare “MAGLIA” Semplice…MENTE Insieme per le Donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle Donne, l’Associazione Semplice…MENTE Insieme Odv di Brolo ha voluto dare, per il secondo anno il proprio contributo in segno di vicinanza e sostegno alle donne vittime di violenza.

L’intento è  stato condividere con il maggior numero possibile di donne l’idea che la violenza si può fermare cominciando da noi stesse, dalla consapevolezza che noi decidiamo della nostra vita.

Nel momento stesso in cui ogni donna capisce il proprio valore, diventa automaticamente artefice della propria esistenza, in grado di produrre un cambiamento in se stessa e nella società .

Come strumento per concretizzare questo messaggio è stato scelto di fare maglia, quale metafora di creazione e sviluppo di se stesse.

Le amiche di Semplice…MENTE Insieme, lo scorso anno hanno realizzato con ben 104 quadratini di lana rossa una bellissima coperta.

Quest’anno si è pensato di arricchire ancora di più la coperta rossa con ben 136 rose rosse e 1 rosa bianca, che rappresentano simbolicamente le donne vittime di atrocità per mano di amori malati, dice il Presidente dell’Associazione Marisa Briguglio.

La Dott.ssa Marilena Foti, ha precisato che l’obiettivo comune è stato quello di ribadire quanto sia importate l’unità facendo “maglia” cioe’ rete, per non lasciare nessuna Donna da sola.

Si ringraziano tutti coloro che hanno preso parte attivamente a questo piccolo gesto simbolico di condivisione che ha  un unico obiettivo: dire NO alla violenza sulle Donne, in nessuna forma.