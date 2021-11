Brolo – 25 Novembre facciamo “MAGLIA” Semplice…MENTE Insieme per le Donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle Donne, l’Associazione Semplice…MENTE Insieme Odv di Brolo ha voluto dare il proprio contributo in segno di vicinanza e sostegno alle donne vittime di violenza.

L’intento è stato condividere con il maggior numero possibile di donne l’idea che la violenza si può fermare cominciando da noi stesse, dalla consapevolezza che noi decidiamo della nostra vita.

Nel momento stesso in cui ogni donna capisce il proprio valore, diventa automaticamente artefice della propria esistenza, in grado di produrre un cambiamento in se stessa e nella società .

Come strumento per concretizzare questo messaggio è stato scelto di fare maglia, quale metafora di creazione e sviluppo di se stesse.

Le amiche di Semplice…MENTE Insieme, nelle settimane scorse hanno così realizzato dei quadratini di lana rossa, che uniti hanno dato forma ad una bellissima coperta, che nel pomeriggio di oggi è stata adagiata su una panchina.

Per realizzarla ci sono voluti 104 quadratini, dice il Presidente dell’Associazione Marisa Briguglio, che personalmente ha curato la realizzazione della coperta, unendo ad uno a uno ogni quadratino, che come dice lei stessa, rappresentano tante mani che si uniscono per dire NO alla violenza sulla Donna e non lasciare nessuna da sola.

La Dott.ssa Marilena Foti, ha precisato che l’obiettivo comune è stato quello di un’ideale di unità in grado di superare il separatismo, individualismo e particolarismo, facendo “maglia” cioe’ rete.

Sono stati coinvolti nell’iniziativa, oltre La Grande Famiglia Onlus, l’Alzheimer Caffè di Palermo, il Comune di Brolo rappresentato dall’assessore ai servizi sociali Tina Fioravanti e le Associazioni del territorio che da anni si occupano di questo delicato tema e precisamente:

Sikanie di Sinagra

Fidapa di Capo D’Orlando

Pink Project di Capo d’Orlando

Lions Club di Capo d’Orlando

Soroptimist International d’Italia club nebrodi

La Clessidra di S. Piero Patti

Centro antiviolenza NoalSilenzio di S. Piero Patti

Molto toccante è stata la lettura della poesia “Fimmina” letta dalla stessa autrice Nancy Calanna, tratta dal suo primo libro di poesie “Respiri inquieti di libertà ”e la poesia inedita della nostra amica Franchina Angelina.

Si ringraziano tutti coloro che sono intervenuti ed hanno preso parte attivamente a questo piccolo gesto simbolico di condivisione che ha un unico obiettivo: dire NO alla violenza sulle Donne.

Un grazie speciale a Susanna Sapienza, grande amica e sostenitrice dell’Associazione, per il grande supporto che dà nell’organizzazione di lodevoli iniziative sociali.