Brancaccio, caduta dal ponteggio: muore 40enne Alessio La Targia

Un operaio di 40 anni, Alessio La Targia, ha perso la vita mentre era al lavoro in un capannone industriale di Brancaccio, a Palermo. L’uomo è stato rinvenuto privo di vita dai colleghi ai piedi di un ponteggio installato all’interno della struttura di una ditta privata situata in via Emiro Giafar. Secondo una prima ricostruzione, La Targia sarebbe precipitato da un’altezza di circa cinque metri. I soccorsi sono stati immediatamente allertati, ma le gravi lesioni riportate nella caduta si sono rivelate fatali.

Le autorità competenti hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza del cantiere e alla posizione lavorativa dell’operaio. La vicenda ha suscitato profonda commozione a Villabate, centro in cui La Targia risiedeva con la moglie e i due figli.

Il sindaco Gaetano Di Chiara, a nome dell’amministrazione comunale, ha espresso cordoglio alla famiglia: “Esprimo sentite condoglianze e sincera vicinanza alla famiglia La Targia per la tragica scomparsa del nostro concittadino Alessio”. Il primo cittadino ha inoltre annunciato che, in occasione dei funerali, sarà proclamato il lutto cittadino.

Numerosi messaggi di vicinanza sono giunti anche da associazioni locali. L’associazione “Io Amo Villabate” ha ricordato La Targia come “un ragazzo volenteroso, dedito al lavoro e alla famiglia”. Cordoglio è stato espresso anche dall’Avis comunale, che ha parlato di “una perdita improvvisa e ingiusta”.

Alla notizia della morte si sono aggiunte le reazioni delle organizzazioni sindacali. La Cisl ha sottolineato la necessità di interventi immediati in materia di sicurezza: “Siamo stanchi delle sole parole di solidarietà, servono fatti concreti sul fronte della prevenzione e dei controlli”.

👁 Articolo letto 344 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.